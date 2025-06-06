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Gram altın ne kadar, nasıl öğrenilir? Gram altın fiyatı nasıl ve nereden öğrenilir?

Bir element olarak altın aynı zamanda dünya genelinde en değerli maddelerden biridir. Kolayca işlenebilen, takı olarak kullanılabildiği gibi yatırım amacı ile de değerlendirilebilen altın dünya üzerinde çeşitli biçimlerde kullanılır ve değerlendirilir.

Gram altın ne kadar, nasıl öğrenilir? Gram altın fiyatı nasıl ve nereden öğrenilir?
Ferhan Petek

Rengiyle, ağırlığı ile ve değeri ile dünya üzerinde en değerli metallerden biri olan altın, ülkemizde Cumhuriyet altını adı ile değerlendirilmiş ve sınıflandırılmıştır. Üretim yetkisi ülkede sadece darphanede olan Cumhuriyet altını farklı gramlarda, ebatlarda ve biçimlerde üretilir ve kullanılır. Çeşitleri bulunan Cumhuriyet altını Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1738 sayılı kararı hükmünde kararname gereğince üretilir. Ziynet ve sikke olmak üzere iki ana grupta toplanan Cumhuriyet altınları 10 farklı ağırlık ve çapta sınıflandırılır.

Gram altın nedir? Gram altın ne kadar, nasıl öğrenilir?

Türkiye Cumhuriyeti'ne özel olarak imal edilen Cumhuriyeti altını adını da ülkesinden almaktadır. Aynı zamanda biçimi de hangi boyutlarda olursa olsun aynı şekildedir. Bir tarafında Türkiye Cumhuriyeti ibaresi yer alır ve altında kuruluş tarihi olan 1923 tarihi yazar. Altındaki çizgide ise sikkenin basıldığı tarih yazılıdır.

Her Cumhuriyet altını tam altın, yarım altın, çeyrek altın olmak üzere sikke biriminden farklı boyutlarda üretilir. Ziynet olarak üretilen altınların da bir yüzünde kaligrafi olarak Türkiye Cumhuriyeti ibaresi ile birlikte ziynetin üretildiği tarih yazar. Diğer yüzünde ise Atatürk’ün resmi ve kenar süslemeleri yer alır. Ayrıca halk arasındaki adı ile Ata Lirası adı verilen bir Cumhuriyet altını türü de bulunur.

Gram altın ise 1 gram altına karşılık gelen bir değer miktarıdır. Ağırlığı standart olarak sunulur ve altının işlenmemiş şölen halidir. Kullanımı kolaylaştırıyor olması gram altın üretilmesinin nedenleri arasında kabul edilir.

Gram altın fiyatı nasıl ve nereden öğrenilir?

Evlilik ya da sünnet düğünlerinde, çeşitli etkinliklerde ve özel günlerde altın takmak, özellikle Türkler için eskiden beri süregelen bir gelenek olarak kabul edilmiştir. Kişiler ekonomik durumlarına ve bütçelerine, ayrıca yakınlık derecelerine göre, sünnet düğünü yapılan çocuğa ya da evlenen çifte takı merasiminde altın takarlar. Bu geleneğe göre o altın değerinde para da takılabilir.

Gram altın fiyatı da diğer altın türleri gibi güncel olarak değişebilir. Gram altının fiyatı da dünyadaki diğer altın fiyatları gibi ons cinsi üzerinden belirlenmektedir. Gram altının uluslararası ölçü birimi ise 1 ons yaklaşık olarak da 31 grama karşılık gelmektedir. Fiyatı ise ons fiyatının güncel durumuna göre değişiklik gösterir.

Hissenet
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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.224,26
4.224,75
% -0.28
16:39
Ons Altın / TL
131.377,84
131.416,25
% -0.29
16:54
Ons Altın / USD
3.349,22
3.349,61
% -0.14
16:54
Çeyrek Altın
6.758,81
6.907,47
% -0.28
16:39
Yarım Altın
13.478,24
13.817,86
% -0.26
16:38
Ziynet Altın
27.035,25
27.545,37
% -0.28
16:39
Cumhuriyet Altını
28.301,00
28.729,00
% 1.22
13:04
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