Haziran ayı faiz kararı sonrasında dolar/TL kurunda ilk rakamlar

Dün FED’in faiz kararı açıklaması öncesinde sakin ilerleyen Dolar/TL kuru yükseldiği 8,55 seviyesini gün boyu korudu. Kapanışa doğru hareketlenen Dolar, dün günü 8,61 seviyesinde bitirdi. Yeni güne aynı seviyelerden başladı. Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklamasının ardından dolar/TL kuru sakin bir seyir izledi.

FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından TCMB tarafından haziran ayı faiz kararı açıklaması geldi. Açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir." denildi.

DOLAR/TL KURU SAKİN SEYREDİYOR

Analistler, bugün açıklanan haziran ayı enflasyon verisinin beklentilerden iyi gelmesinin ardından döviz kurlarının sakin bir seyir izlediğini bildirdi.

Dolar/TL kuru saat 14.20 itibarıyla 8.6241seviyelerini korumaya devam ediyor.

Kaynak: AA



