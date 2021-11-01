FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Hırsızları yanıltma yöntemiydi! Artık yasaklanıyor, raflarda olmayacak

Hırsızları yanıltma yöntemiydi! Artık yasaklanıyor, raflarda olmayacak

01.11.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu tarafından yapılan açıklamada, kuyumcuların raflarında sergilediği sahte altınların yasaklanacağı ve kuyumculardan yetki belgesi isteneceği bildirildi. Yoldan geçen herkesin bu mesleği icra ettiğini aktaran Çavuşculu, yeni yönetmeliğin çıkmasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

Değerli eşyalarını kuyumcuya emanet veren tüketicilerin tezgahlardaki sahte altınlara aldandıklarını belirtmesi üzerine kuyumcu dükkanlarına yapılan soygunlarda hırsızları yanıltmaya yönelik raflarda bulundurulan demo (sahte/imitasyon) altınlar artık kaldırılacak ve kuyumculardan yetki belgesi istenecek.
Kuyumculuğu isteyen herkesin yapabildiğini ve bu konu hakkında bir yönetmeliğin olmadığını aktaran Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, “Hırsızları yanıltmaya yönelik kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor. Son zamanlarda bir kuyumcunun emanet bırakılan eşyalarla birlikte kaçması ile kuyumculardan hem yetki belgesi istenecek hem de sahte altınlar raflardan toplanacak" ifadelerini kullandı.

"YOLDAN GEÇEN HERKES YAPABİLİYORDU"

Yetki belgesi istenmesi hakkında önceden bir tüzüğün olmadığını vurgulayan Çavuşculu şunları söyledi;

Kuyumculuğu yoldan geçen herkes yapabiliyordu. Biz bunun üzerine Türkiye’deki diğer oda ve derneklerle toplanıp Ticaret Bakanlığını ziyaret ettik ve kuyumcular adına bir yasa teklif ettik. Cumhurbaşkanımıza da 2017’de kuyumcular olarak bir yasa teklif ettiğimizi ilettik. Kuyum ticareti hakkında bir yönetmelik hazırlandı fakat daha sonra birtakım eksiklikler ile karşılaştık. 31 Aralık 2021 tarihinden itibaren kuyumculardan yetki belgesi istenecek. Yetki belgesi almak için de ustalık belgesinin alınması gerekiyor. Vergi borcu yoktur yazısı ve meslek odasından belge alması gerekiyor. 4 yıldır kuyumculuk yapanlar var ama 5 yılı doldurmadıkları için ustalık belgesi için sınava giremiyorlar. Biz yönetmeliğin çıkış tarihinin baz alınmasını istiyoruz.

"İNSANLARI YANILTIYOR"

İç Ticaret Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu yönetmelikte olduğu gibi kuyumcuda kıymetli ve değerli taşlar, altın, platin, gümüş gibi kıymetli madenlerin dışında hiçbir şey bulundurulmayacak. Çünkü tüketici yanılabiliyor, yanıltılabiliyor. Bir kuyumcu mahallelinin değerli eşyalarını emanet almış. Mağdurlar da beni arıyorlar, "Dükkanında 20-30 kilo altını vardı, altın doluydu" diyorlar. Sonuç olarak altıncıda böyle bir altın yok. Demo altınları dükkanına doldurmuş ve insanları yanıltmış.

Şimdi gerçek kuyumculukta ortaya çıkacaktır, herkes kendi sermayesi ile çalışacak. Demo altınların kuyumcu işletmelerinde bulunması doğru değil. Kuyumcuda altın, pırlanta, elmas, gümüş gibi değerli taşlardan yapılan ürünler bulunmalıdır. Kuyumcu kuyumcu gibi olmalıdır. Demo altınların raflardan kaldırılması sektörün büyük talebiydi, biz de bu kararı doğru buluyoruz.

Kaynak: İHA

Akın akın geldiler! Cumhuriyet Bayramı'nda doluluk oranı yüzde yüze ulaştıAkın akın geldiler! Cumhuriyet Bayramı'nda doluluk oranı yüzde yüze ulaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar Sahilleri doldurdular! Ekim ayının son gününde bile yazı yaşıyorlar
PARTNERTuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemediTuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi
Altın fiyatlarında haftanın ilk rakamlarıAltın fiyatlarında haftanın ilk rakamları
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın Kuyumcu Kuyumculuk Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

43 ilin geçiş güzergâhın kilometrelerce kuyruk

43 ilin geçiş güzergâhın kilometrelerce kuyruk

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Destici'den asgari ücret için '6 aylık' teklifi

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Emekli maaşı en az 2000 TL olacak! İşte yapılacak zamlar...

Doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Doluluk oranı yüzde yüze ulaştı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.