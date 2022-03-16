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İBB duyurdu: Pidenin fiyatı belli oldu

16.03.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte pide fiyatları da belli olmaya başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan Halk Ekmek'te pidenin 3 TL'den satılacağını duyurdu.

İBB duyurdu: Pidenin fiyatı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 3 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

https://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/firincilarin-talebi-belli-oldu-iste-istanbul-da-ramazan-pidesinin-satis-fiyati/438597/


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Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ramazan pidesi
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