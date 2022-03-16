İBB duyurdu: Pidenin fiyatı belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan pidesinin Halk Ekmek'te 3 liradan satışa sunulacağını duyurdu.

İmamoğlu, "330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek" açıklamasını yaptı.

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330 gr Ramazan pidesini bu yıl 3 TL'den İstanbullulara sunacağız. Tüm ekonomik zorluklara rağmen Halk Ekmek İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmek üretmeye devam edecek. @ibbhalkekmek pic.twitter.com/tdiVjh5HRU — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 16, 2022



