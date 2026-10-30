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Apple ile OpenAI karşı karşıya! Duruşma tarihi açıklandı

Apple'ın ticari sırların kötüye kullanıldığı iddiasıyla OpenAI ve iki eski çalışanına açtığı davada duruşma tarihi netleşti. Mahkeme, yargılama öncesi tamamlanması gereken süreçler için de takvimi belirledi.

Apple ile OpenAI karşı karşıya! Duruşma tarihi açıklandı
Aleyna Türkmen

Apple ile OpenAI arasında ticari sırların kötüye kullanıldığı iddiasıyla açılan davada yargılama takvimi netleşti. ABD'de görülecek davanın duruşma tarihi ve saatini mahkeme belirledi. Tarafların duruşma öncesinde tamamlaması gereken işlemler için de takvim oluşturuldu.

DURUŞMA İÇİN TARİH VE SAAT BELLİ OLDU

ABD Bölge Mahkemesi Hakimi Edward Davila, Apple ile OpenAI arasındaki davanın 19 Temmuz 2027 tarihinde saat 09.00'da görülmesine karar verdi. Belirlenen tarihe kadar tarafların belge paylaşımı, delillerin toplanması ve uzman raporlarının hazırlanması gibi aşamaları tamamlaması gerekiyor.

Mahkemenin belirlediği takvime göre belge üretiminin büyük bölümünün 5 Şubat 2027'ye kadar bitirilmesi, delil toplama aşamasının ise 12 Mart 2027 tarihinde sona ermesi öngörülüyor.

Apple ile OpenAI karşı karşıya! Duruşma tarihi açıklandı 1

APPLE'IN İDDİALARI DAVANIN MERKEZİNDE

Apple, OpenAI'ın şirketin ticari sırlarından usulsüz şekilde yararlandığını ileri sürüyor. Şirketin iddiasına göre iki eski çalışan, Apple'ın gizli ürün ve teknoloji bilgilerine ilişkin ticari sırları kötüye kullandı. Söz konusu bilgilerin OpenAI'ın donanım geliştirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kullanıldığı öne sürüldü.

DAVADA İKİ ESKİ APPLE ÇALIŞANI DA YER ALIYOR

Apple'ın açtığı davada yalnızca OpenAI değil, şirketin iki eski çalışanı Chang Liu ve Tang Yew Tan da bulunuyor. Ayrıca OpenAI ile bağlantılı io Products da davanın tarafları arasında yer alıyor.

Böylece ticari sırların kötüye kullanıldığı iddiasıyla başlayan hukuki süreçte gözler, 2027 yılında yapılacak duruşmaya çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
Apple mahkeme OpenAI
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