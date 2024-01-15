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  4. İlk 7 ayda 59,8 milyar TL, son 5 ayda ‘sıfır Türk Lirası… Kur Korumalı Mevduat’ın Hazine’ye 1 yıllık maliyeti ortaya çıktı

İlk 7 ayda 59,8 milyar TL, son 5 ayda ‘sıfır Türk Lirası… Kur Korumalı Mevduat’ın Hazine’ye 1 yıllık maliyeti ortaya çıktı

15.01.2024 15:11 | Son Güncelleme:
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Kur Korumalı Mevduat hesapları için alınan peş peşe kararlar son 5 ayda etkisini gösterdi. Son olarak yeni KKM hesabı açılmasının da önüne geçilirken 2023 yılında Hazine’nin sırtındaki yük neredeyse 60 milyar liraya ulaştı. Ancak son 5 ayda maliyet sıfır olarak açıklandı.

İlk 7 ayda 59,8 milyar TL, son 5 ayda ‘sıfır Türk Lirası… Kur Korumalı Mevduat’ın Hazine’ye 1 yıllık maliyeti ortaya çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan merkezi yönetim bütçe verilerine göre, geçen yıl dövizden dönüşümler hariç kur korumalı mevduata bütçeden 59 milyar 870 milyon 556 bin TL aktarım yapıldı. Aktarımın tamamı yılın ilk 7 ayında olurken, son 5 ayda maliyet sıfır olarak açıklandı. Böylelikle 2022 yılı Mart ayından bugüne kadar toplam maliyet 152 milyar 22 milyon 517 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

DOLAR (20)

YENİ HESAP AÇILIŞI SONA ERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL dönüşümlü kur korumalı mevduat (KKM) için yeni hesap açılışlarını sonlandırdı; Ancak dövizden dönüşümlü KKM devam ediyor. Kararın ardından geçen yılın son haftasında KKM tutarında düşüş başladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 5 Ocak 2024 tarihli en son verilerde kur korumalı TL mevduat ve katılma hesabı 2 trilyon 576 milyar 457 milyon TL oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
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