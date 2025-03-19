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  4. İlk kez oldu, 4 TL'ye dayandı! Dolarda sert yükselişle makasta en yüksek seviye

İlk kez oldu, 4 TL'ye dayandı! Dolarda sert yükselişle makasta en yüksek seviye

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
19.03.2025 18:05
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alınması sonrası gelişmelerle birlikte piyasalardan sert tepki geldi. Piyasalar adeta toz duman olurken; borsada sert düşüş yaşandı, dolar kurunda tarihi bir yükseliş oldu. Bankalardaki kur makası ise ilk kez 4 TL'ye kadar çıktı.

İlk kez oldu, 4 TL'ye dayandı! Dolarda sert yükselişle makasta en yüksek seviye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra çok sayıda kişi sabah saatlerinde gözaltına alınmış, yaşanan son gelişmeler piyasalarda da sert bir etki yaratmıştı. Borsa İstanbul güne düşüşle başlarken altın, dolar ve euro tarafında da dikkat çeken hareketlilikle yükseliş yaşanmıştı.

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MAKAS 4 TL'YE DAYANDI

Sözcü'de yer alan habere göre; altın, euro ve dolar tarafındaki yükselişlerin tarihi seviyeye çıkması, bankaların olağanüstü adımlar atmasına yol açtı.

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Bireysel yatırımcıların dövize yönelik talebini baskılamak amacıyla bankaların devasa makas aralığında işlemler gerçekleştirdiği belirtildi.

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Pek çok özel bankanın dolar kurunda al-sat işlem makasının 3 lira ile 4 lira arasında değişkenlik gösterdiği aktarılırken söz konusu kur makasının Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
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