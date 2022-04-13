İslam Memiş yatırım için ne altın ne de doları önerdi! 'Eğer bir tercih yapmam gerekseydi bugün...'

Tüm dünyada artan enflasyon, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, merkez bankalarının faiz kararları altın ve para piyasalarının hareketli günler geçirmesine neden oluyor. Altın ve döviz yatırımı yapmak isteyenlerin puslu piyasada yön arayışları devam ederken ünlü finans analisti İslam Memiş’ten değerlendirme geldi.

“Elimde param var ne yapmalıyım?” diye soran yatırımcılar için yeni yayınladığı videosunda İslam Memiş, “Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon artmaya devam ediyor. Enflasyon aslında ekonomiyi takip edenler için sürpriz değil. Ekonomileri takip etmeyenler içinse sürpriz. Bunun yorumlarını daha önce yaptık. İnsanlar bilerek ve istenilerek fakirleştiriliyor. Sosyal doku bozulacak ve sosyal ayaklanma ile birlikte bütün dünyada fakirliğin ne kadar acı olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Çin’den yeni kapanma haberleri geliyor. Ve yeni varyantlarla alakalı bu yılın sonbaharında tekrardan bir süreç başlama ihtimalini güçlü gören kişiler var. Bu bilgiler yavaş yavaş piyasaya sızıyor. Bu gibi bahanelerle insanları fakirleştiriyorlar. Sanırım bu sonbaharda insanları eve hapsederler, dünya ekonomileri daralmaya devam eder. Şirketlerden ve ülke merkez bankalarından gelen haberlere baktığımız zaman daralma endişeleri artmaya devam ediyor. Dünyayı çok iyi günler beklemiyor” değerlendirmesini yaptı.

“Bugünkü noktada ABD gibi bir ülkede yüzde 8,5 enflasyon onlar için o kadar yüksek bir enflasyon ki ciddi anlamda rahatsızlık veriyor. Avrupa ve Asya’da da enflasyon artıyor. Haliyle merkez bankaları art arda faiz arttırıyor ve arttırmaya devam edecekler” diyen İslam Memiş, “Ancak bu şekilde işin içinden kurtulmaya çalışacaklar. Ben 2023 yılının ortalarına kadar merkez bankalarının faiz arttırsalar bile enflasyonla mücadelesinin kolay olmayacağını tahmin ediyorum. Bu süreye kadar da enflasyonun artmaya devam edeceğini tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

“MERKEZ BANKASI FAİZ İÇİN FED’İ BEKLİYOR”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yarınki faiz kararına ilişkin de yorum yapan İslam Memiş şunları söyledi:

“TCMB, ABD Merkez Bankası Fed’i görmeden herhangi bir hamle yapmayacağını düşünüyorum. Faizlerde değişiklik yapmayacağını tahmin ediyorum. Fed’in mayıs ayında 50 baz puanlık bir faiz artırım ihtimali kuvvetleniyor. Haliyle Fed mayısta bu kararı verdiği zaman doların uluslararası piyasalardaki değeri artacak. Dolar arttığı için de bizim gibi gelişen ülkelerde kur ataklarının hangi yöne evrileceğini Merkez Bankası takip edecek. Bunları gördükten sonra karar verecek. O yüzden yarınki faiz kararından sonra piyasalarda herhangi bir etkileşim olacağını tahmin etmiyorum.”

ELİNDE TL BULUNDURANLARA TAVSİYE VERDİ

“Ancak bugüne bakıldığında elinde TL bulunduranların bazı fırsatları göz ardı etmemesi yönünde uyarılarım olacak” diyen İslam Memiş şöyle konuştu:

“Dolar/TL kurunda 14,60 liranın altında kalıcılık beklemiyorum. Tekrardan 14,80-14,90 lira seviyesini zorlayabilir. O yüzden doları ucuz gördüğümü söyleyebilirim. Euro/TL kuru dolar/TL kuruna göre daha daha ucuz. Eğer bir tercih yapmam gerekseydi bugün Euro alırdım. Çünkü dolar/Euro paritesi geriledi. İçeride dolar düşük, beraberinde parite de düşük. İkisinin de düşmesi euronun 16 liranın altına düşmesine neden oldu. Euro dolara göre daha ucuz bir halde.

Gram altın/TL fiyatı 920-930 lira aralığına sıkıştı. Ons altında son 1 ayın zirvesini gördük. Ama kalıcı olamıyor. Yeniden aşağı yönlü hamlelerde 1915 belki 1880 dolar seviyelerini göreceğiz. Ama 1880-1980 dolar aralığında ons altını takip etmeye devam ediyorum. Benim nazarımda ons altın şu anda yüksek. Yıl içinde 2150 doları bekliyorum. Ama şu anda değil. Muhtemel Rusya-Ukrayna haberleri ile birlikte sert bir şekilde gerileyen ons altın görebiliriz. Gram altın için yavaş yavaş kademe alımı yapılmalı. Ama ben 900 liranın üzerinde alımlara çok sıcak bakan birisi değilim. O yüzde 1000 lira olsa da umurumda değil.”



