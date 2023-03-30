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KKM’de yeni düzenleme! Resmi Gazete’de yayımlandı: Döviz kredisi olan şirketler artık

30.03.2023 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek Resmi Gazete’de yayımlandı.

KKM’de yeni düzenleme! Resmi Gazete’de yayımlandı: Döviz kredisi olan şirketler artık

Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin yükümlülükleri kapsamında döviz dönüşüm veya Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarına sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Döviz kredisi olan şirketlere 1 ay vadeli bağlanabilen KKM düzenlemesi getirildi. Vade başında döviz bozan firma, vade sonunda yine aynı döviz kadar TL alabilecek.

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Döviz yükümlülüğü olan yurt içi yerleşik tüzel kişilerin bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde vade başı kuru üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği döviz, vade başı kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınarak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak.
Banka tarafından yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 1 aydan az olmamak üzere Merkez Bankasınca belirlenecek vadelerde Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak.


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