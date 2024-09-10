Kritik gün yaklaşıyor... Morgan Stanley açıkladı! Euro için yapılan tahmin her şeyi tersine döndürebilir

Avrupa Merkez Bankası (AMB), 12 Eylül tarihinde faiz indirimine gideceği konuşulmaya devam ediyor. AMB'nin Fed'in faiz kararı öncesi yeni bir indirim yapılacağı konuşuluyor.

Amerikalı yatırım Bankası Morgan Stanley, AMB'nin faiz indirimine hız vermesiyle euronun aylar içinde dolar karşısında değer kaybedeceğini açıkladı.

EURO DEĞER KAYBEDEBİLİR

G-10 Döviz Stratejisi Başkanı David Adams, Bloomberg'e verdiği röportajda, euronun yıl sonuna kadar 1,02 dolara düşmesini beklediğini ve bunun da mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 7’lik bir değer kaybı anlamına geldiğini belirtti.

Bu durum, merkez bankasının önümüzdeki üç toplantısında faiz indirimlerine devam etmesine ve yarım puanlık bir indirim potansiyeline dayanıyor.

Daha önce New York Fed’de çalışmış olan Adams, "Piyasanın AMB'nin şu anda fiyatlandırılandan daha derin ve daha hızlı indirimler yapabileceği gerçeğine yeniden odaklanması için bolca alan var. Bu haftaki toplantı, piyasanın bunu düşünmeye başlaması için önemli bir katalizör olabilir" dedi.

FAİZ İNDİRİMİNDE PİYASALARIN BEKLENTİSİ NE?

Avrupa'daki artan siyasi belirsizlik, artık euroda bir düşüş eğilimi olduğuna dair inancını artırıyor. Son aylarda Fransız siyaseti üzerinde yoğun bir ilgi olsa da Adams, Alman siyasi gelişmelerinin de bölgenin uzun vadeli siyasi istikrarı için eşit derecede endişe verici olduğunu düşünüyor. Ekonomik büyümenin yavaşladığı bir zamanda siyasi risk primleri ve belirsizliğin arttığını söyleyen Adams, "Bu faktörlerin her ikisi de yatırımcıların bölgeye sermaye yatırmaya daha az istekli olacağını gösteriyor" dedi.

Öte yandan para piyasaları şu anda bu yıl Avrupa'da yaklaşık 60 baz puanlık faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, ABD'de ise yaklaşık 110 baz puanlık büyük bir indirim bekleniyor.