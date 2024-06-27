FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Kur Korumalı Mevduat hesaplarında sınırlı düşüş

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında sınırlı düşüş

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.06.2024 14:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur Korumalı Mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki tutar 2 trilyon 32,8 milyar TL'ye geriledi.

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında sınırlı düşüş

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar sınırlı düşüş sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 69 milyar TL'den 2 trilyon 32,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 683 milyar TL'den 13 trilyon 627,8 milyar TL'ye inerken, mevduat 16 trilyon 392 milyar TL'den 16 milyar 493,1 milyar TL'ye çıktı.

TÜKETİCİ VE BİREYSEL KREDİLERDE DE DÜŞÜŞ

Tüketici kredileri 1 trilyon 704 milyar TL'den 1 trilyon 703,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 477 milyar TL'den 1 trilyon 435,2 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 212,4 milyar TL'den 214,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 21 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü! Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü!
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Zamları hesaba katmadan bile rekor!Zamları hesaba katmadan bile rekor!
Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
En Çok Okunan Haberler
Konya'da akılalmaz olay! Doktor devletten daha fazla para almak için 'ölüleri' devreye sokmuş

Konya'da akılalmaz olay! Doktor devletten daha fazla para almak için 'ölüleri' devreye sokmuş

'İstesem sana tecavüz ederim' Patrondan tehdit ve cinsel istismar!

'İstesem sana tecavüz ederim' Patrondan tehdit ve cinsel istismar!

Vergi yok, ATM’lerin faaliyetleri sonlandırılacak

Vergi yok, ATM’lerin faaliyetleri sonlandırılacak

Telefonunu şarja takıp yattı! Uyurken hem paraları gitti, hem de borçlandı

Telefonunu şarja takıp yattı! Uyurken hem paraları gitti, hem de borçlandı

Faiz kararı sonrası gram altın için tahmin!

Faiz kararı sonrası gram altın için tahmin!

Refah payı sözleri yüksek memur zammına da kapıyı kapadı

Refah payı sözleri yüksek memur zammına da kapıyı kapadı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Spor giyimdeki indirimleri keşfedin, stilinizi yenileyin!

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.