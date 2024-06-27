Kur Korumalı Mevduat hesaplarında sınırlı düşüş

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar sınırlı düşüş sürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 69 milyar TL'den 2 trilyon 32,8 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 13 trilyon 683 milyar TL'den 13 trilyon 627,8 milyar TL'ye inerken, mevduat 16 trilyon 392 milyar TL'den 16 milyar 493,1 milyar TL'ye çıktı.

TÜKETİCİ VE BİREYSEL KREDİLERDE DE DÜŞÜŞ

Tüketici kredileri 1 trilyon 704 milyar TL'den 1 trilyon 703,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 477 milyar TL'den 1 trilyon 435,2 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 212,4 milyar TL'den 214,9 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 21 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.





