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Merkez Bankası duyurdu! Yabancılardan milyonlarca dolarlık hamle! Risk primi, seçim sonrası 10 ayın zirvesinde

20.05.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 Mayıs gerçekleştirilecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Seçim öncesi son 6 aydır ilk kez 500 puanın altına gerileyen Türkiye'nin risk primi, neredeyse son 10 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Yabancılar ise bu hafta milyonlarca dolarlık Türk hissesi sattı.

Merkez Bankası duyurdu! Yabancılardan milyonlarca dolarlık hamle! Risk primi, seçim sonrası 10 ayın zirvesinde

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 12 Mayıs haftasında 135,1 milyon dolar hisse satışı yaptılar.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) satımları 31,3 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Teminat) satımları 4,5 milyon dolar olurken, DİBS (Ters Repo) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmedi. Şirket borçlanma senetleri alımları ise 1,1 milyon dolar oldu.

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STOKLARDA SON DURUM

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 24 milyar 936,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. DİBS (Kesin Alım) stokları 961,8 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 799,5 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 422,9 milyon dolar oldu. Şirket borçlanma senedi stokları 72,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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SEÇİMLER İKİNCİ TURA KALDI, RİSK PRİMİ YÜKSELDİ

Öte yandan 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimi için ikinci tur oylamaya gidecek olan Türkiye'nin risk primi, neredeyse son 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Türkiye'nin ABD doları cinsinden tahvilinin getirisi, aynı vadedeki ABD Hazine kağıdı getirisinin 661 puan üzerini gördü.

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SEÇİM SONRASI 6 AYIN ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz hafta seçimin hemen öncesinde Cuma günü risk primi 456 baz puan seviyesindeydi. CDS, geçen hafta itibarıyla son 6 aydır ilk kez 500 puanın altına gerilemişti. Ancak cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalırken Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi seçimin ertesi günü hızla yükseldi ve son 6 ayın zirvesine ulaştı.


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