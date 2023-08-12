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Merkez Bankası için bir bir açıkladılar: 8 haftadır yükseliyordu! Döviz rezervleri için dikkat çeken ‘17 milyar dolar’lık tahmin

12.08.2023 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moody's'in ardından İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervlerindeki artışın devam etmesinin beklendiğini belirtti: 8 haftadır yükseliş eğiliminde olan rezervler için raporda, "Ağustos ortasından 2024 yılı sonuna kadar yabancı para cinsinden rezervlerde 17 milyar dolarlık ek bir iyileşme bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Merkez Bankası için bir bir açıkladılar: 8 haftadır yükseliyordu! Döviz rezervleri için dikkat çeken ‘17 milyar dolar’lık tahmin

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in kısa süre önce yayımladığı Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizin ardından İngiltere'nin önde gelen bankalarından Barclays de gelişmekte olan piyasalar araştırma raporunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerindeki artışın devam etmesinin beklendiğine vurgu yaptı.

Barclays'in raporunda, "Ağustos ortasından 2024 yılı sonuna kadar yabancı para cinsinden rezervlerde 17 milyar dolarlık ek bir iyileşme bekliyoruz. Seçimlerden bu yana TCMB, brüt rezervlerini 17 milyar dolar artırdı ancak yılın geri kalanında, sonbaharda mevsimselliğin tersine dönmesiyle trendin yavaşlayarak 2 milyar dolar daha artmasını bekliyoruz. Metodolojimiz, 2024'te rezervlerde 14 milyar dolarlık ek bir iyileşme daha olacağını gösteriyor. BAE'den finansman akışları, beklediğimizden daha önden yüklemeli bir şekilde gelirse döviz rezervlerindeki iyileşme daha büyük olacaktır." denildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye ekonomisine yönelik yıllık analizinde de, "Seçimlerden önce TCMB, döviz kurundaki değer kaybının hızını sınırlamak için müdahalelerde bulundu. Bu durum da rezervlerde belirgin düşüşlere sebep oldu. Ancak kanıtlar, büyük kur müdahalelerinin artık sona erdiğini gösteriyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Analizde, Türk lirasının piyasa kaynaklı değer kaybının, ihracatçıların rekabet gücünü geri kazanmasına yardımcı olurken, TCMB'nin de döviz rezervlerini geri kazanmasına imkan sağladığı vurgulandı.

DOLAR (15)

REZERVLERDE 8 HAFTADIR YÜKSELİŞ

Bu arada, bu yılın mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervler, 4 Ağustos haftası itibarıyla 115,6 milyar dolara yükseldi.
Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 8. haftaya taşınırken, son 2 ayda rezervlerdeki artış 17,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net rezervler de 20,1 milyar dolar yükselişle 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Analistler, rezerv artışlarının, Kur Korumalı Mevduat (KKM) dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında da devam etmesine dikkati çekerek, ekonomi yönetimi tarafından seçim sonrası atılan adımların söz konusu seyirde etkili olduğunu ifade etti.

DOLAR (19)

RİSK PRİMİ DE GERİLEDİ

Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), TCMB Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan'ın 27 Temmuz'daki Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'ndaki açıklamalarının ardından düşüşünü hızlandırarak 400 baz puanın altına gerilemişti.

Analistler, CDS seviyesinde yaşanan bu düşüşün yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yönelik ilgisini yansıttığını ifade etmişti. Piyasa göstergelerine yansıyan bu ilgi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Başkanı Erkan'ın yabancı yatırımcılarla bir araya geldiği JP Morgan Türkiye Ekonomik Forumu toplantısında da izlenmişti.


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