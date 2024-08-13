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‘Merkez Bankası için kilit öneme sahip’ dedi: Fazla Türk Lirası gözden kaçmadı! Dev bankadan dolar ve euro için yılsonu tahmini

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.08.2024 07:20
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Bugün dolar kaç TL? Euro ne kadar? Yatırımcılar döviz kurlarında son duruma ilişkin araştırma yaparken HSBC yılsonu için faiz, dolar ve euro tahminlerini açıkladı. Buna göre Merkez Bankası’nın ilk faiz indirimini gelecek yıl yapacağını bildiren kurum, dolar/TL’nin 36, euro/TL’nin 37,8 olmasını beklediğini açıkladı. Piyasadaki Türk Lirası Likitide fazlasının ise TCMB’nin yakın takibinde olduğunu kaydetti.

HSBC, son yayımladığı raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizleri, dolar ve euroya ilişkin tahminlerini paylaştı. Dev banka TCMB'nin ilk faiz indirimini 2025 ilk çeyrek de yapacağını öngördü. 2024 sonunda faizin yüzde 50 olacağını tahmin eden HSBC, 2025 ilk çeyrekte faizin yüzde 45, ikinci çeyrekte ise yüzde 40 olmasını beklediğini açıkladı.

DOLAR (27)

FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK SİNYALİ ALAMADILAR

HSBC raporunda, Türk Lirası’nın olumlu bir gidişat sergilediğini kaydetti. Merkez Bankası’nın şahin duruşundan sapmadığı dile getirilirken, bankanın iletişimi ve eylemlerinin yılın geri kalanında politika yaklaşımında bir değişikliğe işaret etmediği vurgulandı.

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PİYASADAKİ TÜRK LİRASI FAZLASI ONLARIN DA GÖZÜNDEN KAÇMADI

Dev banka Merkez Bankası’nın odak noktasının enflasyondaki düşüşün ve dolarsızlaşmanın devamlılığını sağlamak için yeterli düzeyde para politikası sıkılığını sürdürmede kilit öneme sahip olan aşırı TL likiditesini azaltmak olduğunun altını çizdi.

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DOLAR VE EURO TAHMİNİ

“Bu nedenle, reel bir döviz değerlenmesinin USD-TRY'de daha yüksek bir hareket gerektireceğinin bilincinde olmamıza rağmen, orta vadede TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz” açıklamasını yapan banka dolar/TL kuru için yıl sonu tahminini şu anki seviyeden sadece 3 TL daha yukarı yani 36 TL olarak açıkladı. Euro/TL kuru içinse 37,8 TL öngörüsünde bulundu.

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BUGÜN DOLAR KAÇ TL? (13 AĞUSTOS 2024 SALI)

Serbest piyasada dolar bugün 33,52 TL seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda euro/TL kuru da 36,63 TL’den ekranlara yansıyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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