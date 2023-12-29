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Merkez Bankası'ndan döviz karşılığı TL swap ihalesi

29.12.2023 11:19 | Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam 1,8 milyar euro büyüklüğünde iki döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

Merkez Bankası'ndan döviz karşılığı TL swap ihalesi

TCMB, iki hafta vadeli 900'er milyon euro büyüklüğünde iki ayrı Döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

Haftaya Salı günü valörlü ihalelerden ilki 15 Ocak, ikincisi 16 Ocak vadeli olacak.

Kaynak: Bloomberg HT

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Swap ihale Merkez Bankası
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