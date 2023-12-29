Merkez Bankası'ndan döviz karşılığı TL swap ihalesi

TCMB, iki hafta vadeli 900'er milyon euro büyüklüğünde iki ayrı Döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

Haftaya Salı günü valörlü ihalelerden ilki 15 Ocak, ikincisi 16 Ocak vadeli olacak.

Kaynak: Bloomberg HT







