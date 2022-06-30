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Merkez Bankası'nın kasasındaki döviz ve altın miktarı açıklandı

30.06.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB toplam rezervleri 24 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 908 milyon dolar artarak 101 milyar 936 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası'nın kasasındaki döviz ve altın miktarı açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 24 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 894 milyon dolar artarak 60 milyar 342 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Haziran'da 59 milyar 449 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 14 milyon dolar artışla 41 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 594 milyon dolara çıktı.

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Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 908 milyon dolar artarak 101 milyar 28 milyon dolardan 101 milyar 936 milyon dolara yükseldi.

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