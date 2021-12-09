Merkez Bankası rezervleri 124 milyar 26 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 3 Aralık ile biten haftada 2 milyar 120 milyon dolar azalarak, 124 milyar 26 milyon dolar oldu.

TCMB DÖVİZ REZERVLERİNDE DÜŞÜŞ

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 16 milyon dolarlık azalışla 87 milyar 24 milyon dolardan 85 milyar 8 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 3 Aralık haftasında 104 milyon dolar azalarak 39 milyar 122 milyon dolardan 39 milyar 18 milyon dolara indi.

