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Merkez Bankası rezevleri yükselişe geçmişti! Mehmet Şimşek’ten dolar/TL açıklaması: ‘20’lere kadar düşerdi ama…’

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.05.2024 15:09
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Merkez Bankası rezervleri artıyor, Türkiye’nin risk primi düşmeye devam ediyor. Dolar/TL kuru ise yerinde sayıyor. Peki dolarda seçim öncesi beklenen yükseliş neden yaşanmadı? Dolar/TL fiyatı için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘Biz piyasadan döviz almasak lira belki 20’li rakamlara kadar düşerdi’ ifadelerini kullanırken, son 1,5 ayı işaret etti. İşte detaylar…

Merkez Bankası rezevleri yükselişe geçmişti! Mehmet Şimşek’ten dolar/TL açıklaması: ‘20’lere kadar düşerdi ama…’

Uzunca bir süredir yatay seyir izleyen dolar/TL kuru için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bir açıklama geldi. Seçim sonrasında ‘dolar artacak’ söylemlerinin boşa çıktığını söyleyen Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye’nin dövize ihtiyacının azaldığını kaydetti.

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“KURU SERBEST BIRAKINCA ENFASYONİST BASKI OLUŞTU”

TRT Haber’e konuşan Bakan Şimşek gelir politikalarının geçtiğimiz yıl daha gevşek olduğunu ancak bu yıl atılan adımların sıkılaşmayı daha da desteklediğini dile getirdi. Dolar/TL kurunun 2021 yılın kadar 18 TL seviyelerine yükseldiğini anımsatan Bakan Şimşek, “2023’ün ilk çeyreğinin sonuna kadar aynı yerde kalıyor. O dönemde ciddi enflasyon var. Kuru serbest bırakınca kur üzerinden de enflasyonist baskı oluştu” diye açıklama yaptı.

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“LİRA DEĞER KAYBETMEYECEK, KAZANACAK”

“Deprem, kur etkisi, vergi etkisi, beklenti kanalı üzerinden bütün bunları düşündüğümüz zaman son 1 yılda enflasyon ciddi bir şekilde yükselişe geçti. Bu sene o faktörlerin hiçbirisi yok” ifadelerini kullanan Bakan Şimşek, “Biz piyasadan döviz almasak lira belki 20’li rakamlara kadar, 30’un altına düşerdi. Son 1.5 ay içerisinde Merkez Bankamız döviz biriktirmeseydi. Büyük ihtimalle liranın bırakın değer kaybetmesini, nominal değer kazanacaktır” yorumunda bulundu.

DOLAR (31)

MERKEZ BANKASI REZERVLERİNDE SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri üst üste iki haftalık düşüşün ardından artışa geçti. 10 Mayıs itibarıyla toplam rezervler 7 milyar 547 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolardan, 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 5 milyar 55 milyon dolar artarak 69 milyar 148 milyon dolardan 74 milyar 203 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri 2 milyar 492 milyon dolar yükseldi ve 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolar geldi. Bir önceki hafta 21 milyar 79 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 9 milyar 793 milyon dolar artarak 30 milyar 872 milyon dolara çıktı.

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RİSK PRİMİNDE GERİLEME DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin risk primini gösteren CDS ise, Ocak 2020 sonrasında en düşük seviyeye gerileyerek 262,38 puan oldu.

MERKEZ BANKASI’NDAN DOLAR TAHMİNİ

Merkez Bankası’nın Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre dolar kurunun yıl sonu beklentilerinde ciddi bir düşüş gözlemlendi. Bir önceki ankette 40,0098 olarak açıklanan dolar tahmini bu ankette 38,7771'e geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,4730'dan 41,7997'ye düştü.


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