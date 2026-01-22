Metal işçileri yüzde 47,81 zam aldı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 150 binden fazla metal işçisinin 2025-2027 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı.

MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi ile otomotiv, beyaz eşya ve elektronik sektörleri başta olmak üzere metal iş kolundaki 200'e yakın iş yerinde 150 binden fazla çalışanın 2025 Eylül ile 2027 Eylül dönemindeki mali ve sosyal hakları belirlendi.

Türk Metal Sendikası'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Ekim 2025'te görüşmelerine başlanan Grup Toplu İş Sözleşmesi'nin kazanımlarla sonuçlandığı belirtildi.