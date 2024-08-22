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  4. Nisan'dan bu yana Kapalıçarşı'da ilk... Türk Lirası galip gelmişti: Döviz alacaklar satacaklar dikkat!

Nisan'dan bu yana Kapalıçarşı'da ilk... Türk Lirası galip gelmişti: Döviz alacaklar satacaklar dikkat!

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
22.08.2024 10:27
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Dolar kurunda yaşanan yükseliş sonrası Kapalıçarşı'da 4 ay sonra bir ilk yaşandı. Bankalararası piyasa ile Kapalıçarşı'daki döviz fiyatları arasındaki makas Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Nisan'dan bu yana Kapalıçarşı'da ilk... Türk Lirası galip gelmişti: Döviz alacaklar satacaklar dikkat!

Türkiye'de Dövize yönelik talep açısından izlenen göstergelerden biri olan bankalararası-Kapalıçarşı makası yeniden açılıyor. 21 Ağustos itibariyle bankalararası piyasada Dolar/TL 33,88 seviyesinden kapanırken, Kapalıçarşı'dan alınan fiyatlar 34,10 seviyesine işaret etti. Böylelikle 21 Ağustos itibariyle dolar/TL'de bankalararası-Kapalıçarşı makası 22 kuruşa yükseldi.

Böylelikle iki fiyat arasındaki makas Nisan ayından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. 9 Nisan'da bu makas 23 kuruş seviyesine yükselmişti.

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UZMANLARDAN DOLAR YORUMU

Son dönemde yabancı kurumlardan gelen yorumlarda da bireylerin artan döviz talebine dikkat çekiliyordu. Bloomberg'in haberine göre, Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil, dolarizasyonun başlamasının “bozulan beklentilerin göstergesi” olduğunu söyledi. İlk faiz indiriminin Eylül ayında gerçekleşmesini bekleyen Goldman Sachs, dolara yönelimin ivme kazanması ve enflasyonist baskılardaki artışın, faiz indirim döngüsünde gecikmeye yol açabileceğini söyledi.

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DÖVİZ MEVDUATLARINA İLGİ ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre son haftalarda Döviz mevduatlarında yukarı yönlü ivme dikkat çekiyor. Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel, bunun “önemli bir trend değişikliği” olabileceğini söyledi.

Mart ayından bu yana, yerel para birimi varlıklarına ve yetkililerin Türk lirasını nispeten istikrarlı tutma becerisine olan güven arttıkça döviz mevduatları yaklaşık 24 milyar dolar düşmüştü. Türk lirası bu yıl dolara karşı yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti ve aylık kayıplar enflasyon oranının altında kaldığı için para birimi reel anlamda değer kazandı.

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
33,95
33,95
% 0,10
10:42
Euro
37,93
37,94
% 0,14
10:42
İngiliz Sterlini
44,54
44,56
% 0,15
10:42
Avustralya Doları
22,90
22,91
% 0,08
10:42
İsviçre Frangı
39,94
39,96
% 0,20
10:42
Rus Rublesi
0,37
0,37
% 0,00
10:42
Çin Yuanı
4,76
4,76
% 0,01
10:42
İsveç Kronu
3,32
3,32
% 0,00
10:42
Anahtar Kelimeler:
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