Dolar, euro ve altın yatırımcılarının gözü burada! Çok kritik haftaya girildi: Faiz kararları duyurulacak

Piyasalar üzerinde etkili olacak faiz kararları bu hafta açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını 21 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak.

Bu hafta TCMB’nin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Çin Merkez Bankası (PBOC) ve Rusya Merkez Bankası (CBR) faiz kararlarını açıklayacak.

Perşembe günü TCMB’nin hemen ardından faiz kararını açıklayacak olan ECB, haftaya damga vurmaya aday. Yanı sıra ABD’den gelmeye devam edecek şirket bilançoları ile öncü PMI verileri de önemli sinyaller sunacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

FAİZLER YÜZDE 14’TE SABİT

TCMB, 2021 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında gösterge faizde toplam 500 baz puan indirim kararı alarak, yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN 10 YIL SONRA BİR İLK

AMB’nin 10 yıldan uzun bir süredir ilk kez faiz artıracağı tahmin ediliyor. Bloomberg anketine göre ana refinansman oranı, marjinal borç verme imkanı ve mevduat faizinde 25’er baz puanlık artış bekleniyor.

BoJ’un politika denge faizini -yüzde 0,1, 10 yıllık getiri hedefini de yüzde 0’da tutması beklenirken; Endonezya ile Ukrayna merkez bankalarının faizleri sırasıyla yüzde 3,50 ile yüzde 25’te bırakacağı tahmin ediliyor. Güney Afrika Merkez Bankası’nın ise politika faizinin yüzde 4,75’ten yüzde 5,25’e yükseltmesi bekleniyor. Kararını cuma günü açıklayacak olan Rusya Merkez Bankası’nın ise politika faizini yüzde 9,50’den yüzde 8,75’e indireceği öngörülüyor.



