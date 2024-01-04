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Reel efektif döviz kuru endeksi Aralık 2023'te geriledi

04.01.2024 16:02 | Son Güncelleme:
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Reel efektif döviz kuru endeksi, Aralık 2023'te TÜFE bazında 0,10 puan azalarak 55,15 ile dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksi Aralık 2023'te geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 0,10 puan azalarak 55,15'e indi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, endeks, Kasım 2023'te 55,25 düzeyindeydi. Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif Döviz kuru endeksi, 1,53 puan azalışla 87,40'tan 85,87'ye geriledi.

Türk lirasının değeri, aralıkta 2022'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,25 puan artarken, Yİ-ÜFE bazında 4,02 puan azaldı.

(AA)

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