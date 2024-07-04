FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Reel efektif döviz kurunda Haziran'da artış

Reel efektif döviz kurunda Haziran'da artış

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.07.2024 14:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Türk Lirası reel döviz kuru endeksi için veriyi yayımladı. Buna göre Haziran ayında yüzde 0,6 artış gösterdi.

Reel efektif döviz kurunda Haziran'da artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında TÜFE bazında 61,90 puan olarak hesaplandı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Mayıs ayında 61,46 puandan 61,54 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında %0,4 artışla 94,30 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 93,66 puandan 93,92 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 49,69 puandan 49,91 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 70,97 puandan 71,48 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası duyurdu: 8 hafta sonra ilk kez!Merkez Bankası duyurdu: 8 hafta sonra ilk kez!
Borsa günün ilk yarısında yükseldiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
Yurt dışı yerleşikler hissede satış yaptıYurt dışı yerleşikler hissede satış yaptı
Anahtar Kelimeler:
reel efektif döviz kuru nedir
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını tribünden izleyecek

Erdoğan, Türkiye-Hollanda maçını tribünden izleyecek

Özel sektörde ara zam olacak mı? Her üç şirketten biri…

Özel sektörde ara zam olacak mı? Her üç şirketten biri…

Tasarruf edeyim derken 100 binlik olmayın... Çoğu kişi bilmiyor!

Tasarruf edeyim derken 100 binlik olmayın... Çoğu kişi bilmiyor!

Benzin ve motorin için endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Benzin ve motorin için endişe veren yükseliş: 2 ayın zirvesi

Maaş zamları netleşti, sıra en düşük emekli maaşında!

Maaş zamları netleşti, sıra en düşük emekli maaşında!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

Çok satan o ayakkabı da indirimde! Columbia fırsatları devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.