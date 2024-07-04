Reel efektif döviz kurunda Haziran'da artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan verilere göre, reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında TÜFE bazında 61,90 puan olarak hesaplandı.

TÜFE bazlı reel döviz kuru endeksi Mayıs ayında 61,46 puandan 61,54 puana revize edildi.

Yİ-ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Haziran ayında %0,4 artışla 94,30 puan oldu. Bir önceki ayın endeksi 93,66 puandan 93,92 puana revize oldu.

Gelişmekte olan ülkeler bazlı reel efektif endeksi 49,69 puandan 49,91 puana, gelişmiş ülkeler bazlı reel efektif endeksi 70,97 puandan 71,48 puana geldi.

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası (TL)’nın ağırlıklı ortalama değeri olarak hesaplanıyor.

Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor.





