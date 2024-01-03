Reel kesim döviz açığı ekim ayında geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini yayımladı. Buna göre, Eylül 2023 verilerine göre varlıklar 2,7 milyar dolar artarken, yükümlülükler 441 milyon dolar yükseldi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, net döviz pozisyon açığı ise 77,55 milyar dolar olarak gerçekleşti. Döviz açığı Eylül 2023 dönemine göre 2,29 milyar dolar azaldı.

Ekim 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre ihracat alacakları 1,18 milyar, yurt içi bankalardaki mevduat 1,32 milyar dolar ve ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları 535 milyon dolar artarken, menkul kıymetler 17 milyon dolar azaldı.

Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ithalat

borçları sırasıyla 530 milyon dolar ve 358 milyon dolar artarken, yurt dışından sağlanan nakdi krediler 447 milyon dolar azaldı. Bunlara bağlı olarak yükümlülükler 441 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül 2023 dönemine göre 627 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 97 milyon dolar azaldı.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar dolar artarken, uzun vadeli krediler 1,1 milyra dolar azaldı

Kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası ise 61,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.





