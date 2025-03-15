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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kesme altın satışı yasaklandı! 'Hurda niyetine sayılabilir...'

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
15.03.2025 10:00
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Altının fiyatı her geçen gün artmaya devam ederken piyasaya sürülen sahte altınlar da dolandırıcıların yüzünü güldürüyordu. Özellikle kesme altın satışı sırasında yapılan dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek açısından harekete geçildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kesme altın satışı yasaklandı! 'Hurda niyetine sayılabilir...'

Altın dolandırıcılığı bu zamana kadar birçok kişinin emeklerinin heba olmasına yol açtı. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı kararda değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, kuyumcular bundan sonra çekili yani kesme altın satışı yapamayacak.

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25 BİN LİRADAN FAZLA BULUNDURABİLECEKSİNİZ

Yurt dışına çıkarken yanında 25 bin liradan fazla bulundurulmaması kuralı 185 bin liraya yükseltildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindeki Türkiye'de yerleşik gerçek kişilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.

KESME ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Elinde çekili altını olanlar için herhangi bir karar verilmedi. Kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak kuyumculara satışı yapılabilir. Ancak satışı olmadığı için kuyumcular hurda niyetine olarak alsa da fiyatlarında düşüş yapabilirler.

STANDARTI YOKTU, AYAR PROBLEMLERİ OLUYORDU

Kesme altın kuyumcu ve satın alan kişi arasındaki güven esasına dayanan ayar oranıyla satılıyordu. Külçe altınlar çekme işlemine tabi tutularak inceltilmesiyle kesme altın ortaya çıkıyor. Ancak bazı kötü niyetli satıcılar nedeniyle kesme altınlarda ayar sorunları oluşuyor ve bu da standartları bozuyordu. Bununla birlikte satın alan kişi de ayar sorunu tespit edildiğinde düşük fiyattan satmak zorunda kalıyordu.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
3.515,21
3.516,44
% -0.05
23:59
Ons Altın / TL
109.229,99
109.491,91
% -0.04
23:59
Ons Altın / USD
2.984,18
2.985,22
% -0.13
23:59
Çeyrek Altın
5.624,34
5.749,37
% -0.05
23:59
Yarım Altın
11.213,52
11.498,75
% -0.05
23:59
Ziynet Altın
22.497,35
22.927,16
% -0.05
23:59
Cumhuriyet Altını
23.535,00
23.890,00
% 1.46
16:26
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Altın
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