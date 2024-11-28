Sahte dolar krizi 'Euro'ya da sıçradı! İstanbul'da sahte milyonlar ele geçirildi: Eş zamanlı operasyonlar başladı

Son günlerin yeni krizi sahte dolar. Sadece vatandaşlar değil döviz büroları ve bankalar da paniklemiş durumda. Önce 600 milyon dolar olduğu tahmin edilen ardından milyar doları bulabileceği söylenen sahte 50 ve 100 dolarla makinelerle tespit edilemiyor. Şimdilik çözüm alım-satımı durdurmakta bulundu. Dolar krizi henüz aşılmamışken bu kez de piyasada sahte Euro ele geçirildi.

3 MİLYON 600 BİN SAHTE EURO

İstanbul'da düzenlenen operasyonunda sahte 3 milyon 600 bin Euro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.

İKİ İLÇEDE OPERASYON

Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

"100" İBARELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 1 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin Euro, üzerinde Euro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.

DÖVİZ BÜROLARI DA BANKALAR DA ÇARESİZ

Türkiye'de dolaşıma sokulan sahte dolarların Gaziantep'ten giriş yapıldığı düşünülüyor. Özellikle turistik bölgelerde başlayan sahte alarmı tüm Türkiye'ye yayılmış durumda. Kapalıçarşı'da dahil olmak üzere birçok döviz bürosu ve bankalar 50 ve 100 dolar alım-satımını durdurdu. Makinelerin sahte doları tespit etmesi için güncelleme gerektiği belirtildi. Uzman isimlerden bazıları sahte doların şu an sadece elle farkedilebileceğini belirtti.

SAVCILIK DA HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, İstanbul merkezli sahte para basımı ve dağıtımı konularının araştırılması amacıyla re’sen soruşturma başlatıldı.