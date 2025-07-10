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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (10 Temmuz 2025 Perşembe)

İstanbul serbest piyasada dolar 40,0560 liradan, avro 47,1550 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (10 Temmuz 2025 Perşembe)

Serbest piyasada 40,0540 liradan alınan dolar, 40,0560 liradan satılıyor. 47,1530 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,1550 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,0430, avronun satış fiyatı ise 46,9250 lira olmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,07
40,07
% 0.06
11:27
Euro
47,11
47,12
% 0.3
11:27
İngiliz Sterlini
54,63
54,66
% 0.46
11:27
Avustralya Doları
26,26
26,27
% 0.37
11:27
İsviçre Frangı
50,43
50,46
% 0.08
11:27
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.39
11:27
Çin Yuanı
5,58
5,58
% 0.12
11:24
İsveç Kronu
4,21
4,21
% 0.09
11:27
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar
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