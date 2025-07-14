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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (14 Temmuz 2025 Pazartesi)

İstanbul serbest piyasada dolar 40,2260 liradan, avro 46,9350 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (14 Temmuz 2025 Pazartesi)

Serbest piyasada 40,2240 liradan alınan dolar, 40,2260 liradan satılıyor. 46,9330 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,9350 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 40,1680, avronun satış fiyatı ise 47,0440 lira olmuştu. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,21
40,21
% 0.1
11:42
Euro
46,98
46,99
% -0.19
11:42
İngiliz Sterlini
54,21
54,22
% 0
11:42
Avustralya Doları
26,41
26,43
% -0.01
11:42
İsviçre Frangı
50,42
50,44
% 0.01
11:42
Rus Rublesi
0,51
0,52
% -0.44
11:41
Çin Yuanı
5,61
5,61
% 0.09
11:40
İsveç Kronu
4,19
4,19
% -0.26
11:42

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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