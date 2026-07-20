Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (20 Temmuz 2026)

Serbest piyasada 47,1820 liradan alınan dolar, 47,1840 liradan satılıyor. 54,0250 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 54,0270 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 47,1680 lira, avronun satış fiyatı ise 53,9780 lira olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır