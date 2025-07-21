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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (21 Temmuz 2025 Pazartesi)

İstanbul serbest piyasada dolar 40,3980 liradan, avro 47,0430 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (21 Temmuz 2025 Pazartesi)

Serbest piyasada 40,3960 liradan alınan dolar, 40,3980 liradan satılıyor. 47,0410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0430 lira olarak belirlendi.

Cuma doların satış fiyatı 40,3790, avronun satış fiyatı ise 47,1460 lira olmuştu.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,40
40,40
% 0.02
10:46
Euro
47,07
47,07
% 0.05
10:46
İngiliz Sterlini
54,33
54,34
% 0.25
10:46
Avustralya Doları
26,29
26,30
% 0.04
10:46
İsviçre Frangı
50,43
50,45
% 0.1
10:46
Rus Rublesi
0,51
0,52
% 0.44
10:40
Çin Yuanı
5,63
5,63
% 0.08
10:46
İsveç Kronu
4,18
4,19
% 0.09
10:46
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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