Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (21 Temmuz 2026)

Serbest piyasada 47,2010 liradan alınan dolar, 47,2030 liradan satılıyor. 53,9310 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,9330 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 47,1820 lira, avronun satış fiyatı ise 53,9860 lira olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır