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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (22 Temmuz 2025 Salı)

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4130 liradan, avro 47,2630 liradan güne başladı. İşte 22 Temmuz 2025 Salı dolar ve euro fiyatında son durum...

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (22 Temmuz 2025 Salı)

Serbest piyasada 40,4110 liradan alınan dolar, 40,4130 liradan satılıyor. 47,2610 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,2630 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,3880, avronun satış fiyatı ise 47,1530 lira olmuştu. (AA)

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,42
40,42
% 0.09
10:12
Euro
47,28
47,29
% 0.03
10:12
İngiliz Sterlini
54,49
54,50
% -0.1
10:12
Avustralya Doları
26,33
26,34
% -0.07
10:12
İsviçre Frangı
50,61
50,64
% 0.03
10:12
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.46
10:10
Çin Yuanı
5,63
5,64
% 0.07
10:11
İsveç Kronu
4,19
4,21
% -0.28
10:12

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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