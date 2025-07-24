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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (24 Temmuz 2025 Perşembe)

İstanbul serbest piyasada dolar 40,4530 liradan, avro 47,7690 liradan güne başladı. İşte dolar ve euroda son durum...

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (24 Temmuz 2025 Perşembe)
Hande Dağ

Serbest piyasada 40,4510 liradan alınan dolar, 40,4530 liradan satılıyor. 47,7670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,7690 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,5430, avronun satış fiyatı ise 47,4780 lira olmuştu. (AA)

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,48
40,48
% 0.06
10:20
Euro
47,74
47,76
% 0.18
10:21
İngiliz Sterlini
55,05
55,07
% 0.12
10:21
Avustralya Doları
26,77
26,79
% 0.26
10:21
İsviçre Frangı
51,06
51,08
% 0.48
10:20
Rus Rublesi
0,51
0,52
% -0.1
10:20
Çin Yuanı
5,66
5,66
% 0.27
10:20
İsveç Kronu
4,26
4,26
% 0.69
10:21
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