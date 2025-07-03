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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (3 Temmuz 2025)

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8950 liradan, avro 47,0590 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (3 Temmuz 2025)

Serbest piyasada 39,8930 liradan alınan dolar, 39,8950 liradan satılıyor. 47,0570 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0590 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,7830, avronun satış fiyatı ise 46,9340 lira olmuştu.
AA
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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