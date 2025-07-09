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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (9 Temmuz 2025 Çarşamba)

İstanbul serbest piyasada dolar 40,0460 liradan, avro 46,9640 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları (9 Temmuz 2025 Çarşamba)

Serbest piyasada 40,0440 liradan alınan dolar, 40,0460 liradan satılıyor. 46,9620 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 46,9640 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,0000, avronun satış fiyatı ise 46,8820 lira olmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,05
40,05
% 0.03
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Euro
46,93
46,94
% -0.12
12:38
İngiliz Sterlini
54,49
54,51
% 0.13
12:38
Avustralya Doları
26,16
26,16
% 0.06
12:37
İsviçre Frangı
50,29
50,31
% -0.02
12:38
Rus Rublesi
0,51
0,51
% 0.47
12:30
Çin Yuanı
5,58
5,58
% -0.02
12:30
İsveç Kronu
4,21
4,21
% 0.09
12:38
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