Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 10 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı

Serbest piyasada 44,0840 liradan alınan dolar, 44,0860 liradan satılıyor. 51,2750 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,2770 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,0840, avronun satış fiyatı ise 51,0710 lira olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır