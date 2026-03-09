Serbest piyasada döviz açılış fiyatları belli oldu: 9 Mart 2026 dolar ve euro fiyatı

Serbest piyasada 44,0810 liradan alınan dolar, 44,0830 liradan satılıyor. 51,0160 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,0180 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 44,0620, euronun satış fiyatı ise 50,9710 lira olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır