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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 38,6440 liradan, avro 43,8150 liradan güne başladı.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 38,6420 liradan alınan dolar, 38,6440 liradan satılıyor. 43,8130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 43,8150 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 38,6390 lira, avronun satış fiyatı ise 43,9290 lira olmuştu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,65
38,65
% 0
11:17
Euro
43,77
43,77
% 0.1
11:16
İngiliz Sterlini
51,45
51,49
% 0.08
11:16
Avustralya Doları
24,79
24,80
% -0.2
11:16
İsviçre Frangı
46,68
46,70
% -0.5
11:16
Rus Rublesi
0,47
0,47
% -0.57
11:13
Çin Yuanı
5,31
5,34
% -0.36
11:16
İsveç Kronu
3,99
4,00
% -0.1
11:17
Anahtar Kelimeler:
döviz Euro dolar
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