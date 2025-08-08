FİNANS

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,7110 liradan, avro 47,4420 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,7090 liradan alınan dolar, 40,7110 liradan satılıyor. 47,4400 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,4420 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,6190, avronun satış fiyatı ise 47,4140 lira olmuştu.
DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,69
40,70
% 0.2
11:21
Euro
47,48
47,50
% 0
11:21
İngiliz Sterlini
54,76
54,77
% 0.07
11:21
Avustralya Doları
26,58
26,60
% 0.37
11:21
İsviçre Frangı
50,38
50,40
% 0.06
11:21
Rus Rublesi
0,52
0,52
% 0.96
11:20
Çin Yuanı
5,66
5,67
% 0.21
11:20
İsveç Kronu
4,25
4,25
% 0.08
11:21
