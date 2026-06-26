Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 46,6230 liradan alınan dolar, 46,6250 liradan satılıyor. 53,0960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,0980 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,5170 lira, avronun satış fiyatı ise 53,0150 lira olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır