Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 46,6410 liradan alınan dolar, 46,6430 liradan satılıyor. 53,1830 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,1850 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 46,6280 lira, avronun satış fiyatı ise 53,3080 lira olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır