Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada 46,7950 liradan alınan dolar, 46,7970 liradan satılıyor. 53,6410 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,6430 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 46,6880 lira, avronun satış fiyatı ise 53,5590 lira olmuştu.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır