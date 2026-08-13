Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL' (Ziraat, Garanti, Akbank)

Emekli maaşını farklı bir bankaya aktarmayı düşünen vatandaşlar, bankaların açıkladığı promosyon fırsatlarını araştırıyor. Bankaların kampanyalarında sunduğu ödeme ve ek avantajlar ise maaş miktarı ile kampanya şartlarına göre farklılık gösterebiliyor.

Promosyondan yararlanmak isteyen emeklilerin, başvuru öncesinde bankaların sunduğu koşulları ve kampanya detaylarını incelemesi gerekiyor. Bankaların açıkladığı güncel promosyon ve ek fırsatlar şöyle:

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) kapsamında emekli maaşını Banka aracılığıyla alanlara 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Nakit promosyonun yanı sıra emeklilere toplamda 90 bin TL'ye varan ek imkanlar da sunuluyor.

İlk kez emekli olan veya maaşını Ziraat Bankası'na taşıyan müşteriler için 40 Bin TL tutarında, 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı bulunuyor. Otomatik fatura ödemeleri için toplam 6.000 TL iade veriliyor.

Bunlara ek olarak ücretsiz HGS etiketi, kiralık kasalarda indirim, aylık 6 bin TL'ye kadar Bankkart Lira ve dijital kanallar üzerinden ücretsiz para transferi imkanları sağlanıyor. Yaklaşık 19 bin ATM'den ücretsiz işlem yapılabilirken mevcut emekli müşterilere de yılda iki kez, 25 Bin TL'ye kadar 3 taksitli faizsiz nakit avans imkanı sunulduğu belirtiliyor.

HALKBANK

Maaş ödemelerini 3 yıl süreyle Halkbank üzerinden alma taahhüdünde bulunan SGK emeklileri, 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL'nin altında bulunan hak sahipleri de başvuru yapmaları halinde 5.000 TL promosyon alabiliyor.

GARANTİ

Emekli maaşını bankadan alanlara toplam 25.000 TL’ye kadar promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

Maaşını bankaya taşıyan emekliler için ise 15.000 TL’ye kadar nakit promosyonun yanı sıra 10.000 TL’ye kadar bonus imkanı bulunuyor.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyan ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emeklilere 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon ödeniyor.

DENİZBANK

DenizBank, emeklilere 30.000 TL’ye kadar nakit promosyon fırsatı sağlıyor.

TÜRKİYE FİNANS

Türkiye Finans tarafından emeklilere nakit promosyon, bonus ve ödüller dahil olmak üzere toplam 32.000 TL’ye kadar ödeme imkanı sunuluyor.

QNB

QNB'nin emeklilere yönelik kampanyasında 20 bin TL’ye kadar promosyon imkanı bulunuyor.

ING

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye kadar nakit emekli promosyonu veriliyor.

Ek nakit promosyonların da dahil olduğu kampanyada toplam emekli maaş promosyonu 32.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi tarafından emeklilere 30 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi sunuluyor.

VAKIFBANK

VakıfBank'ın emeklilere yönelik promosyon ödemesi 12 bin TL’ye kadar çıkıyor.

İŞ BANKASI

İş Bankası emeklilere 25.000 TL’ye kadar promosyon imkanı sağlıyor.

Emekli maaşını bankaya taşıyan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya halihazırda SGK (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli maaşını bankadan alan müşterilere 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon veriliyor.

Bunun yanında 10.000 TL’ye kadar ek promosyon fırsatı da bulunuyor.