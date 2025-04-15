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Serbest piyasada döviz fiyatları! Dolar, euro...

15.04.2025 09:45
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Dolar 38,0310 liradan, euro ise 43,1740 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı’da 38,0290 liradan alınan dolar 38,0310 liradan, 43,1720 liradan alınan euro ise 43,1740 liradan satılıyor.

Son kapanışta dolar 38,06 liradan, euro ise 43,20 liradan satılmıştı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,05
38,05
% 0.05
09:47
Euro
43,15
43,21
% -0.06
09:47
İngiliz Sterlini
50,24
50,27
% 0.28
09:47
Avustralya Doları
24,20
24,21
% 0.68
09:47
İsviçre Frangı
46,56
46,59
% -0.21
09:47
Rus Rublesi
0,46
0,46
% -0.02
09:47
Çin Yuanı
5,21
5,21
% 0.08
09:40
İsveç Kronu
3,90
3,91
% 0.13
09:47
Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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