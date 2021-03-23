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Son dakika: 23 Mart Dolar ve Euro ne kadar oldu? Anlık Dolar ve Euro fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 23.03.2021 07:32 | Son Güncelleme

Cumartesi günü Merkez Bankası’nda yapılan görev değişikliği 22 Mart gece saatlerinde Asya piyasalarında etkisini göstermeye başlamıştır. Pazartesi gecesi artan dolar ve euro fiyatları şu an için düşüşte. Yatırımcılar ise dolar ve Euro fiyatlarındaki değişimi yakından takip ediyor. Anlık olarak Amerikan Dolar alış fiyatı 7,82 TL, Euro ise 9,34 TL’den işlem görüyor.

Dolar ve Euro fiyatlarındaki bu değişim birçok insanı etkiledi. Özellikle yatırımcıların gözü ise anlık dolar fiyatlarında. Yaşanan bu hareketlilik sonraki ani bir yükseliş yaşayan Dolar ve Euro, 23 Mart sabahı itibariyle sürekli bir değişim içerisinde. Peki 23 Mart anlık Dolar ve Euro ne kadar oldu?

23 MART DOLAR VE EURO NE KADAR?

23 MART DOLAR NE KADAR?

23 MART DOLAR NE KADAR?
Güne 7,79 TL ile başlayan Amerikan Doları, kuru 23 Mart itibariyle %1,02 artışla 7,82 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 7,5001, en yüksek 8,47 TL seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 7,76 TL seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22 Şubat 2021 tarihinde 6,95 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart 2021 tarihinde ise 8,47 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 7,82 TL'ye karşılık gelmektedir.

23 MART EURO NE KADAR?

23 MART EURO NE KADAR?
Güne 9,31 TL ile başlayan Euro kuru, 23 Mart itibariyle %1,52 artışla 9,34 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,15 TL, en yüksek 10,08 TL seviyelerini gören Euro, günü 9,29 TL seviyesinde kapattı. Euro, 22 Şubat 2021 tarihinde 8,42 TL ile son bir ayın en düşük, 22 Mart 2021 tarihinde ise 10,08 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,34 TL'ye karşılık gelmektedir.
Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti. Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.
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