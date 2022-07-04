Son dakika: Altın, dolar ve euro için flaş yorum! 'Senaryolar bu hafta değişebilir...'

Son dakika: Dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi arasında kalan pay piyasaları yön bulmakta zorlanıyor. Küresel bazda önemli merkez bankalarının agresif sıkılaştırıcı para politikalarını benimsemesinin ardından makroekonomik verilerde gözlemlenen yavaşlama resesyon endişesine sebep oluyor. Geçen hafta açıklanan verilerde Çin hariç dünya genelinde sanayi üretimi yavaşlarken, söz konusu durum tahvillere ve dolara olan talebi artırırdı, resesyon fiyatlamasının da güçlenmesine sebep oldu.

Cuma günü ise ABD tahvil faizlerinin 3 aylık forward oranları (3 ay sonra olması beklenen faiz oranları) ülkenin resesyona girebileceğini fiyatlamaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 3 aylık forward oranı ile 3 aylık hazine bonosunun 3 aylık forward oranı arasındaki fark yüzde eksi 0,31'le Mart 2007'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Buna göre, ABD'nin 3 aylık bono faizinin eylül ayında 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıkması beklenirken, söz konusu fiyatlamaları takip eden 6 ila 18 ay içerisinde ülkenin resesyona gireceği öngörülüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali oldukça zayıflamış bulunuyor.

Yeni haftada yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması beklenirken, söz konusu veri takvimi içinde ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor.

DOLAR ENFLASYON VERİSİNE TEPKİSİZ KALDI

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon verisindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Haziran’da yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 seviyesine yükseldi. Böylece son 24 yılın en yüksek seviyesini görüldü.

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 16,7614'ten tamamladı. Yeni hafta başlangıcında 16,80 seviyelerinde güne başlayan dolar/TL kuru enflasyon verisine tepkisiz kaldı. Kur şu sıralar 16,81’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL de 17,58’den alıcı ile buluşuyor.

Belirsizlik ortamında küresel dolar talebinin gücünü koruduğuna işaret eden analistler, bu hafta makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğunu, açıklanacak verilerin fiyatlamalara yön verebileceğini ifade etti.

KURLARDA YENİ BİR HAREKET BEKLENMİYOR

Gedik Yatırım Analisti Eda Karadağ piyasaları Ekotürk’te değerlendirirken döviz kurlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. BDDK’nın geçtiğimiz hafta döviz ile ilgili aldığı kararın kurlarda sınırlı kaldığının altını çizen Karadağ, “Bir KKM kadar etkili olmadığını gördük. Bu konuda da şu yorumu getirdik: Belki yılın geri kalanında da makro-ihtiyadi tedbirler kapsamında alınabilecek önlemlerin eskisi kadar kurlar üzerinde etkisinin olmayacağını gözlemleyebiliriz. Bu açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Karar sonrası 16-17 lira arasında yatay seyir korunuyor. Bu hafta Cuma günü ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi senaryoları değiştirebilir. Küresel tarafta doları güçlendirecek bir veri gelmesiyle beraber kurlarda oynaklığa yol açabilir. Ama bunun dışında kurlarda yeni bir hareket beklemediğimi, biraz daha yatay bir seviyede devam edebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İSLAM MEMİŞ: ‘BENDE DOLAR OLSAYDI…’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Youtube kanalından yaptığı açıklamasında, “Aslında dolar karşısında Euro'nun, sterlinin, altının ve gümüşün ucuz olduğunu bilmeli. Bende dolar olsaydı, bunun eski seviyesine kadar gelmesini bekleyeceğime, 4'e bölerdim. Dolar endeksi 105 seviyesine kadar yükseldi. Bu önemli bir rakam. Bunun yükselmesi altın ve gümüşün ons bazında gerilemesine neden oldu. Elinde dolar olana aslında fırsat sundu. Benim nazarımda ucuz. Elimde TL olsaydı, dolardan ziyade euronun bana daha fazla kazandıracağını düşünüyorum" dedi.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Geçen haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,4 artışla 973,8 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda 976 liradan satışa sunuluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.551 liradan satılıyor.

Cuma günü yüzde 0,2 artışla 1.811 dolar seviyesinden günü tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.804 dolardan işlem görüyor. Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikileminin yaşandığı piyasalarda, altın fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.



