FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Son dakika: Altın, dolar ve euro için flaş yorum! 'Senaryolar bu hafta değişebilir...'

Son dakika: Altın, dolar ve euro için flaş yorum! 'Senaryolar bu hafta değişebilir...'

04.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Dolar/TL kuru BDDK’nın hamlesi sonrası sert düşmüştü. Fed’in faiz adımları ve resesyon endişeleriyle hareket eden piyasalar için yatırımcılar, 4 Temmuz Pazartesi “Dolar bugün ne kadar, kaç TL?” sorusunu araştırıyor. Peki dolar/TL kuru düşecek mi, yükselecek mi? Piyasa Uzmanı İslam Memiş ve Eda Karadağ’dan ses getirecek bir dolar yorumu geldi. İşte piyasalarda yaşanan son dakika gelişmeleri ve anlık, canlı, güncel rakamlar…

Son dakika: Altın, dolar ve euro için flaş yorum! 'Senaryolar bu hafta değişebilir...'

Son dakika: Dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi arasında kalan pay piyasaları yön bulmakta zorlanıyor. Küresel bazda önemli merkez bankalarının agresif sıkılaştırıcı para politikalarını benimsemesinin ardından makroekonomik verilerde gözlemlenen yavaşlama resesyon endişesine sebep oluyor. Geçen hafta açıklanan verilerde Çin hariç dünya genelinde sanayi üretimi yavaşlarken, söz konusu durum tahvillere ve dolara olan talebi artırırdı, resesyon fiyatlamasının da güçlenmesine sebep oldu.

Cuma günü ise ABD tahvil faizlerinin 3 aylık forward oranları (3 ay sonra olması beklenen faiz oranları) ülkenin resesyona girebileceğini fiyatlamaya başladı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 3 aylık forward oranı ile 3 aylık hazine bonosunun 3 aylık forward oranı arasındaki fark yüzde eksi 0,31'le Mart 2007'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Buna göre, ABD'nin 3 aylık bono faizinin eylül ayında 10 yıllık tahvil faizinin üzerine çıkması beklenirken, söz konusu fiyatlamaları takip eden 6 ila 18 ay içerisinde ülkenin resesyona gireceği öngörülüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda temmuz toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısında 75 baz puanlık faiz artışı ihtimali oldukça zayıflamış bulunuyor.

2

Yeni haftada yoğun makroekonomik veri takviminin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması beklenirken, söz konusu veri takvimi içinde ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor.

DOLAR ENFLASYON VERİSİNE TEPKİSİZ KALDI

Yurt içinde ise gözler bugün açıklanan Haziran ayı enflasyon verisindeydi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Haziran’da yüzde 4,95 artışla yıllık yüzde 78,6 seviyesine yükseldi. Böylece son 24 yılın en yüksek seviyesini görüldü.
Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 üzerinde 16,7614'ten tamamladı. Yeni hafta başlangıcında 16,80 seviyelerinde güne başlayan dolar/TL kuru enflasyon verisine tepkisiz kaldı. Kur şu sıralar 16,81’den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL de 17,58’den alıcı ile buluşuyor.

1

Belirsizlik ortamında küresel dolar talebinin gücünü koruduğuna işaret eden analistler, bu hafta makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğunu, açıklanacak verilerin fiyatlamalara yön verebileceğini ifade etti.

KURLARDA YENİ BİR HAREKET BEKLENMİYOR

Gedik Yatırım Analisti Eda Karadağ piyasaları Ekotürk’te değerlendirirken döviz kurlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. BDDK’nın geçtiğimiz hafta döviz ile ilgili aldığı kararın kurlarda sınırlı kaldığının altını çizen Karadağ, “Bir KKM kadar etkili olmadığını gördük. Bu konuda da şu yorumu getirdik: Belki yılın geri kalanında da makro-ihtiyadi tedbirler kapsamında alınabilecek önlemlerin eskisi kadar kurlar üzerinde etkisinin olmayacağını gözlemleyebiliriz. Bu açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Karar sonrası 16-17 lira arasında yatay seyir korunuyor. Bu hafta Cuma günü ABD’de açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi senaryoları değiştirebilir. Küresel tarafta doları güçlendirecek bir veri gelmesiyle beraber kurlarda oynaklığa yol açabilir. Ama bunun dışında kurlarda yeni bir hareket beklemediğimi, biraz daha yatay bir seviyede devam edebileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

4

İSLAM MEMİŞ: ‘BENDE DOLAR OLSAYDI…’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise Youtube kanalından yaptığı açıklamasında, “Aslında dolar karşısında Euro'nun, sterlinin, altının ve gümüşün ucuz olduğunu bilmeli. Bende dolar olsaydı, bunun eski seviyesine kadar gelmesini bekleyeceğime, 4'e bölerdim. Dolar endeksi 105 seviyesine kadar yükseldi. Bu önemli bir rakam. Bunun yükselmesi altın ve gümüşün ons bazında gerilemesine neden oldu. Elinde dolar olana aslında fırsat sundu. Benim nazarımda ucuz. Elimde TL olsaydı, dolardan ziyade euronun bana daha fazla kazandıracağını düşünüyorum" dedi.

3

GRAM ALTIN FİYATLARI

Geçen haftanın son işlem gününde altının gram fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü yüzde 0,4 artışla 973,8 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda 976 liradan satışa sunuluyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.603 lira, Cumhuriyet altını da 6.551 liradan satılıyor.

iStock-1384171983

Cuma günü yüzde 0,2 artışla 1.811 dolar seviyesinden günü tamamlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.804 dolardan işlem görüyor. Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikileminin yaşandığı piyasalarda, altın fiyatlarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılarMilyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar
Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi? Uzmanlar kritik tarihi işaret ettiBenzin ve motorin fiyatları düşecek mi? Uzmanlar kritik tarihi işaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
evet çok sertdüştü böyle düşüş görülmedi

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!

Benzin ve motorin derken asıl tehlike orada!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı HDP listesinde!

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı HDP listesinde!

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

İşte memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı!

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Kritik enflasyon rakamları açıklandı

Asgari ücret zammının perde arkasını anlatıp 'EYT' mesajı verdi

Asgari ücret zammının perde arkasını anlatıp 'EYT' mesajı verdi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sevgilisiyle aşk pozunu paylaştı! "Hep ol yanımda"

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Canlı yayında göğüslerini açtı!

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.