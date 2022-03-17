FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. Son dakika: Altın ve dolar yatırımı yapanlar dikkat! Merkez Bankası mart ayı faiz kararına piyasaların ilk tepkisi

Son dakika: Altın ve dolar yatırımı yapanlar dikkat! Merkez Bankası mart ayı faiz kararına piyasaların ilk tepkisi

17.03.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Piyasaların merakla beklediği karar sonrası gözler dolar ve altın fiyatlarına çevrilirken yatırımcılar, “TCMB faiz kararı sonrasında dolar/TL ne kadar oldu? Altın kaç TL” sorularını araştırmaya başladı. İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar ve altın fiyatında son dakika gelişmeleri…

Son dakika: Altın ve dolar yatırımı yapanlar dikkat! Merkez Bankası mart ayı faiz kararına piyasaların ilk tepkisi

Son dakika: ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği 2022 Mart ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. TCMB buna göre yüzde 14 olan faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakma kararı aldı.

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladıSon dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayı faiz kararını açıkladı

DOLARIN FAİZ KARARINA TEPKİSİ

Güne 14,61 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru kararın hemen öncesinde 14,72 seviyelerinde hareket ediyordu. Merkez’in faiz kararı sonrasında dolar/TL yüzde 1'den fazla yükselişle 14,77 seviyelerinden değerleniyor. 16,25 seviyelerinde bulunan Euro TL ise kararın ardından 16,34 TL'den el değiştiriyor.

dolar

MERKEZ BANKASI’NDAN YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40,47'ye yükselmişti. Ankette Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi de açıklandı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.

GRAM ALTINDA OKLAR YEŞİL

altın

ABD Merkez Bankası (Fed) 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez dün akşam faiz artışı kararı verdi ve politika faizini 25 baz puan artırdı. Fed’in faiz kararının sürpriz olmaması nedeniyle altın fiyatlarındaki düşüş yerini yükselişe bıraktı. Ons altın bugün yüzde 1’e yakın değer kazanarak 1940 doların üzerine çıktı. Ons altın ve dolardaki yükselişten destek bulan gram altın fiyatı da Fed sonrası 898 lirayı görmesinin ardından yeni güne 908 liradan başladı. TCMB’nin faiz kararı öncesi 920 liranın üzerini test eden altının gram fiyatı şu sıralar 919 liradan değerleniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladıPiyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Motorin fiyatına indirim geldi!Motorin fiyatına indirim geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Türkiye'de bir ilkti! Recep Sert gözaltına alındı

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Rus askerleri, teslim olan bir sivili böyle öldürdü...

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

Dengeler değişti! Yatırımcılar Türkiye'ye akın ediyor

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Fahiş kiraya Bakanlık 'dur' diyecek: İşte atılacak adımlar...

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Fahiş kiraya Bakanlık 'dur' diyecek: İşte atılacak adımlar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Et değil adeta kimyasal bomba! Zehir saçıyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.