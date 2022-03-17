Son dakika: Altın ve dolar yatırımı yapanlar dikkat! Merkez Bankası mart ayı faiz kararına piyasaların ilk tepkisi

Son dakika: ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların merakla beklediği 2022 Mart ayına ilişkin faiz kararını açıkladı. TCMB buna göre yüzde 14 olan faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bırakma kararı aldı.

DOLARIN FAİZ KARARINA TEPKİSİ

Güne 14,61 seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru kararın hemen öncesinde 14,72 seviyelerinde hareket ediyordu. Merkez’in faiz kararı sonrasında dolar/TL yüzde 1'den fazla yükselişle 14,77 seviyelerinden değerleniyor. 16,25 seviyelerinde bulunan Euro TL ise kararın ardından 16,34 TL'den el değiştiriyor.

MERKEZ BANKASI’NDAN YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 40,47'ye yükselmişti. Ankette Ankette yıl sonu dolar/TL beklentisi de açıklandı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 16,04 TL iken, bu anket döneminde 16,68 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 16,62 TL ve 17,42 TL olarak gerçekleşti.

GRAM ALTINDA OKLAR YEŞİL

ABD Merkez Bankası (Fed) 2018 Kasım ayından bu yana ilk kez dün akşam faiz artışı kararı verdi ve politika faizini 25 baz puan artırdı. Fed’in faiz kararının sürpriz olmaması nedeniyle altın fiyatlarındaki düşüş yerini yükselişe bıraktı. Ons altın bugün yüzde 1’e yakın değer kazanarak 1940 doların üzerine çıktı. Ons altın ve dolardaki yükselişten destek bulan gram altın fiyatı da Fed sonrası 898 lirayı görmesinin ardından yeni güne 908 liradan başladı. TCMB’nin faiz kararı öncesi 920 liranın üzerini test eden altının gram fiyatı şu sıralar 919 liradan değerleniyor.



