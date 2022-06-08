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SON DAKİKA | Dolar 17 TL'yi aştı! Aylar sonra böylesi ilk kez oldu! 8 Haziran dolar kurunda son durum...

08.06.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dolar kurunda yükseliş devam ederken, sabah saatlerinde 17 TL'yi test etti. Tırmanışını sürdüren dolar/TL saat 10.00 itibarıyla ise 17 TL sınırını aştı. Aylar sonra ilk kez bu seviyeyi test eden dolardaki yükseliş ise an itibarıyla devam ediyor. Peki, 8 Haziran Çarşamba (bugün) dolar ne kadar oldu? İşte anlık olarak piyasalardaki son durum...

SON DAKİKA | Dolar 17 TL'yi aştı! Aylar sonra böylesi ilk kez oldu! 8 Haziran dolar kurunda son durum...

Dolar fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Sabah saatlerine hareketli başlayan dövizde yükseliş hızlandı. Dolar/TL kurundaki yükselişi anlık olarak takip eden vatandaşlar ve yatırımcılar "Dolar ne kadar oldu? Dolar kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Aralık ayı sonrası yükselişe geçen dolar 8 Haziran çarşamba (bugün) itibarıyla kritik seviyeyi aştı, aynı şekilde euro da yükselişini sürdürdü. İşte 8 Haziran Çarşamba piyasalardaki son durum...

SON DAKİKA | DOLAR NE KADAR OLDU? 17 TL'Yİ AŞTI...

doalr
Bu sabah 17 TL sınırını test ederek başlayan dolar kuru saat 10:00 itibarıyla 17 TL'yi aştı. Kritik seviyeyi aşan dolardaki yükseliş ise an itibariyle sürüyor.

EURO DA YÜKSELDİ

Dolardaki yükselişe paralel olarak euro da 18,31 seviyesini test etti.

Döviz kuru böylelikle bu hafta yüzde 3 yükselmiş oldu. Yurt içinde öne çıkan bir verinin olmadığı yeni günde, yurt dışında Almanya sanayi üretimi, ABD toptan stoklar ve tahvil ihalesi izlenecek.

dolar euro

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye ziyareti de yakından takip edilecek.

Küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

PİYASALARIN GÖZÜ AVRUPA MB'DE

Avrupa'da ise gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.

GRAM ALTIN 6 AY SONRA 1000 TL'Yİ GÖRDÜ

gram altın

Altının gram fiyatı da güne yükselişle başladı. Dolar/TL'deki yükselişle birlikte gram altının fiyatı 6 ay sonra yeniden 1000 lirayı gördü.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.645 lira, Cumhuriyet altını da 6.752 liradan satılıyor.

Ons fiyatı, şu dakikalarda 1.849 dolardan işlem görüyor.

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Gram altın kritik seviyeyi aştı! Gram altın kritik seviyeyi aştı!
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