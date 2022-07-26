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Son dakika: Dolar fiyatlarında hareketlilik! 2022'nin zirvesinde...

26.07.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Piyasalarda gözler yarınki Fed kararına çevrildi. Dolar/TL kuru 17,88’i aşarak yeni zirveyi gördü. 20 Aralık’ta kurun 18,36 ile tarihi zirveye çıkmasının ardından bugün en yüksek seviye görüldü ve yılın ilk 7 ayındaki yükseliş oranı yüzde 33 oldu.

Son dakika: Dolar fiyatlarında hareketlilik! 2022'nin zirvesinde...

Dolar/TL kuru 26 Temmuz Salı günü de yükselişini sürdürüyor. Küresel piyasalarda bu hafta gözler yarın açıklanacak Fed faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz haftadan itibaren yıl içi en yüksek seviyelerde fiyatlanan dolar/TL bugün 17,88’i aşarak yeni zirveyi gördü.

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PİYASALARIN GÖZÜ FED FAİZ KARARINDA

Piyasaların gözü yarın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararında olacak.

Piyasalarda, Fed'in yarın sona erecek para politikası toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gideceği fiyatlanıyor. Vadeli kontratlar 100 baz puan faiz artırımına yüzde 9 olasılık veriyor.

Yatırımcılar Fed faiz kararının yanı sıra perşembe günü açıklanacak ABD büyüme verilerini de takip edecek. Geçen hafta Avrupa'da açıklanan zayıf ekonomik veriler risk iştahının azalmasına ve piyasalarda kayıplara yol açmıştı.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON SUNUMU BEKLENİYOR

Geçen hafta yılın 7. toplantısını gerçekleştiren Merkez Bankası, faizi sabit tutarken makroihtiyadi politikaların uygulanmaya ve sürecin gözlemlenmeye devam edeceğini belirtti. Perşembe günü TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın 3. enflasyon raporu sunumunu yapacak. Önceki toplantıda yıl sonu enflasyon beklentisi %43,8 olarak belirlenmişti. Haziran’da %78’i aşan enflasyon nedeniyle yıl sonu tahmininin %60’lara çıkarılması bekleniyor.

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