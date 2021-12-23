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  4. SON DAKİKA | Dolar kuru 11 liranın altına gördü! Son bir ayın en düşüğünde.... İşte dolar ve Euro'da son durum...

SON DAKİKA | Dolar kuru 11 liranın altına gördü! Son bir ayın en düşüğünde.... İşte dolar ve Euro'da son durum...

23.12.2021 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre dolarda düşüş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli konusundaki açıklamalarından önce 18 TL bandına çıkan dolar daha sonra 13 TL'ye kadar düşmüştü. Serbest piyasada dolar fiyatı buün 11 TL'nin altına indi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Dolar kuru 11 liranın altına gördü! Son bir ayın en düşüğünde.... İşte dolar ve Euro'da son durum...

Son dakika haberi: Kur Korumalı Mevduat sisteminin duyurulmasının ardından kurlarda başlayan gerileme sürüyor.

23 Aralık saat 14.19 itibarıyla dolar 11 TL'nin altını gördü. İşte dolarda son durum...

Dolar/TL , pazartesi günü kabine toplantısı öncesinde 18 seviyesini aşarak rekor kırdıktan sonra TL’yi özendirici önlemlerin açıklanmasıyla gerileyerek 12,27 seviyesine kadar düşmüştü.

Dolar öğleden sonra 11 liranın altına gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü.

dolar-icine

DOLARDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

18 TL'yi de geçen dolar, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında düşüşe geçti. Bir günde neredeyse yüzde 30 kayıp yaşayan dolar, bugün de (23 Aralık) düşüşünü sürdürüyor. 11 TL'nin altını gören dolar saat 10.35 itibarıyla 11,6959 lira, euro ise 13,3188 liradan işlem görüyor.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında TL mevduata geçenlerin getirisinin döviz altında kalması durumunda aradaki farkın karşılanacağını belirterek “İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek ve bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak.” açıklamasını yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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